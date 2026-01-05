Sci, Coppa Europa femminile arriva a Sestriere il 9 e 10 gennaio

Sestriere ospiterà la Coppa Europa di sci alpino femminile, in programma il 9 e il 10 gennaio. Due gare di slalom gigante, prima manche alle 10 e seconda manche alle 12.30, vedranno al via le migliori atlete del circuito continentale, trampolino di lancio verso la Coppa del Mondo. Le competizioni si svolgeranno sulla storica pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, tracciato simbolo dello sci internazionale.
Su questa pista, nella scorsa stagione invernale, si è disputata la tre giorni di Coppa del Mondo di Sci alpino, con il doppio successo di Federica Brignone nei giganti e lo slalom femminile entrato nella storia per la centesima vittoria in Coppa del Mondo di Mikaela Shiffrin.
Sestriere ospiterà per la sesta volta il circuito di Coppa Europa, dopo le edizioni del 1997, 2001, 2014, 2016 e 2024. L'ultimo appuntamento risale al gennaio 2024, quando si disputarono due giganti femminili. La manifestazione è organizzata dallo Sporting Club Sestrieres, con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Sestriere.
Su queste nevi sono state scritte pagine leggendarie della storia dello sci: nel 1967 la località piemontese ospitò una delle prime gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino, dando avvio a un percorso che l'avrebbe portata a diventare una sede iconica del calendario internazionale. A seguire, i Campionati Mondiali di Sci Alpino del 1997 e i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006 hanno definitivamente consacrato la stazione invernale nell'élite dello sci mondiale.
"Un sentito ringraziamento - dice Gualtiero Brasso, alla guida del comitato organizzatore - va alla Regione Piemonte e al Comune di Sestriere. Lavorare in sinergia con il territorio è un elemento fondamentale e permette di dare vita a manifestazioni che rappresentano un vero volano per la promozione dello sport, dello sci e dell'intero territorio".