Rugby: Italia, esordiente Locatelli nella formazione anti-Sudafrica

05 Nov 2026 - 16:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Sudafrica sabato 7 novembre alle 12.40 all'Allianz Stadium di Torino nel match valido per la quarta giornata del Nations Championship che inaugurerà le Northern Emisphere Series.  Sarà il ventesimo confronto tra le due squadre, il secondo consecutivo a Torino e il decimo in Italia. Il triangolo allargato della prima formazione dell'Italia per la stagione 2026/27 sarà formato da Belloni, Capuozzo e Ioane, stesso trio sceso in campo contro il Cile nel novembre 2025, con scambio di maglia tra Belloni e Capuozzo, mentre l'ala del Lione nel match contro i Campioni del Mondo in carica toccherà quota 50 caps. Coppia di centri formata da Marin e Odogwu, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco. In terza linea, dopo aver partecipato al raduno del Guinness Sei Nazioni 2026 senza essere mai utilizzato, farà il suo esordio con la maglia numero sette Samuele Locatelli che completerà il reparto con Lorenzo Cannone e Ortombina. In seconda linea ci sarà l'esperienza di Ruzza e Niccolò Cannone, mentre in prima linea Giacomo Nicotera andrà a collezionare il suo secondo cap da capitano, guidando la Nazionale per la prima volta su territorio nazionale dopo il debutto nel ruolo nel tour del 2025 in Namibia, con Niccolò Cannone e Paolo Garbisi scelti come vice-capitani. A completare il reparto insieme al tallonatore dello Stade Francais ci saranno Ferrari - insieme ad Allan unici due reduci della vittoria contro il Sudafrica a Firenze nel 2016 - e Hasa. Pronti a subentrare dalla panchina Di Bartolomeo, Fischetti, Neculai, Opoku, Vintcent, Varney e il veterano Allan. La direzione del match sarà affidata all'irlandese Eoghan Cross. Questa la formazione che scenderà in campo: Belloni, Capuozzo, Odogwu, Marin, Ioane, Garbisi, Fusco, L.Cannone, Locatelli, Ortombina, Ruzza, N. Cannone, Ferrari, Nicotera, Hasa. A disposizione: Di Bartolomeo, Fischetti, Neculai, Opoku Gyamfi, Vintcent, Zuliani, Varney, Allan. 

Ultimi video

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

00:25
Clemente Russo torna sul ring e avvisa: "Se entro a cavallo preoccupati"

Clemente Russo torna sul ring e avvisa: "Se entro a cavallo preoccupati"

01:45
Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

01:39
MCH MUSETTI VS ZVEREV MCH

Musetti batte Zverev a Parigi. Rovescio super e chiusura con un ace

01:23
MCH DJOKOVIC BATTE VACHEROT PER SITO 3/11 MCH

Djokovic batte Vacherot e resta in corsa per le Finals

00:42
MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

02:29
SRV I CAMPIONI DELLA SUA TERRA TIFANO PER LUI SRV

Kimi campione: Tomba e Belinelli tifano per lui

01:01
DICH CRIPPA MARATONA NY DICH

Crippa: "Il podio a New York conclusione di un grandissimo percorso"

01:49
Il ritorno di Clemente Russo

Il ritorno di Clemente Russo

01:19
MCH CLEMENTE RUSSO VESTITO ED ELMAGHRABY TUTA - CONFERENZA STAMPA 30/10 MCH

La conferenza stampa di presentazione del match tra Clemente Russo e Elmaghraby

00:53
MCH BERRETTINI VS DE MINAUR SRV

Tennis: Berrettini, niente da fare contro De Minaur

02:05
Clemente Russo, il ritorno

Clemente Russo - Il ritorno di Tatanka: il faccia a faccia con Elmaghraby in conferenza stampa

00:47
MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

I più visti di Altri Sport

MCH BERRETTINI BATTE NAKASHIMA 3/11 MCH

Berrettini batte Nakashima: ecco il match point vincente

MCH MUSETTI VS ZVEREV MCH

Musetti batte Zverev a Parigi. Rovescio super e chiusura con un ace

SRV I CAMPIONI DELLA SUA TERRA TIFANO PER LUI SRV

Kimi campione: Tomba e Belinelli tifano per lui

MCH DJOKOVIC BATTE VACHEROT PER SITO 3/11 MCH

Djokovic batte Vacherot e resta in corsa per le Finals

MCH DARDERI KO CONTRO PAUL MCH

Vienna, il pesante ko di Darderi: doppio 6-1 da Tommy Paul

MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:00
Pattinaggio: Cup of China di figura, Naki Gutmann in gara a Shenzhen
17:12
Mattarella il 12/11 riceve al Quirinale campioni paralimpici
16:26
Sci: Cdm, slalomisti azzurri in allenamento a Solden
16:25
Rugby: Italia, esordiente Locatelli nella formazione anti-Sudafrica
16:17
Running, aperte le iscirzioni per la Wings for Life World Run 2027