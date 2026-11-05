Running, aperte le iscirzioni per la Wings for Life World Run 2027

05 Nov 2026 - 16:17
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© Ufficio Stampa

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Con l’apertura delle iscrizioni parte oggi il conto alla rovescia per la Wings for Life World Run 2027, il più grande evento di running benefico al mondo, in programma domenica 9 maggio 2027. Atleti professionisti, runner abituali, principianti e persone in carrozzina partiranno tutti nello stesso istante, in ogni angolo del pianeta, alle 11:00 UTC (le 13:00 in Italia), per correre per chi non può. Come sempre, il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni va alla Fondazione Wings for Life per finanziare la ricerca di una cura per le lesioni del midollo spinale.

L’Italia riparte da un’edizione 2026 da record. Lo scorso 10 maggio, nonostante la pioggia, 7.900 persone si sono messe in moto tra Milano CityLife, cuore dell’evento italiano, e le App Run di Roma, Aosta, Faenza, Verona, Welsberg-Monguelfo, Eppan e Palermo, a cui si aggiungono quanti hanno corso da soli con l’App ufficiale. Nel mondo i partecipanti sono stati 346.527, di 192 nazionalità diverse, in 173 Paesi: il record assoluto della manifestazione.

Riconfermato, per l'edizione del 2027, anche il supporto dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, con il loro laboratorio congiunto sulle Neurotecnologie Impiantabili (MINE Lab), un centro di ricerca d'avanguardia nel campo della neuroriabilitazione. L'istituzione medico-scientifica parteciperà all’evento con una formazione di medici, fisioterapisti, infermieri, studenti e pazienti.

Per il 2027 sono già confermate le App Run di Milano, Faenza, dopo il debutto del 2026 alla factory di Visa Cash App Racing Bulls, e Aosta, al terzo anno consecutivo. Altre località italiane saranno annunciate nelle prossime settimane.

Il format della Wings for Life World Run resta unico nel suo genere, perché non c’è un traguardo tradizionale. Trenta minuti dopo la partenza, che avviene in contemporanea in tutto il mondo, la Catcher Car (un traguardo in movimento) si mette all’inseguimento dei partecipanti: in carne e ossa nelle Flagship Run, in versione virtuale nell’App Wings for Life World Run. Che si percorrano 5 o 50 chilometri, tutti corrono la stessa gara per la stessa missione. Si può scegliere tra una Flagship Run, un App Run Event o la corsa individuale con l’App, ovunque ci si trovi. Dalla prima edizione nel 2014 a oggi, oltre 2,2 milioni di persone hanno partecipato alla Wings for Life World Run, raccogliendo più di 69,7 milioni di euro per la ricerca sul midollo spinale.

L’Italia corre per chi non può

Nel 2026 la content creator Francesca Biella e lo youtuber Marco Tomasin sono state le voci ufficiali italiane dell’App: lei ha motivato i partecipanti lungo il percorso, lui ha dato voce alla Catcher Car. In gara anche due testimoni d’eccezione. Il torinese Michel Roccati, in carrozzina dal 2017 dopo un incidente in moto, nel 2020 è stato tra le prime tre persone al mondo a tornare a muovere le gambe grazie a un progetto sperimentale sviluppato a Losanna e sostenuto anche dai fondi della corsa. Il romano, genovese d’adozione, Matteo Casavecchia racconta sui social con ironia e autenticità la sua vita in carrozzina, tra sport, lavoro, vita di coppia e i preparativi per il primo figlio in arrivo tra qualche mese. Sulla linea di partenza di Milano CityLife c’erano anche Valentina Margaglio e Mattia Colnaghi, atleti del team Red Bull, e la leggenda dell’ultramaratona Giorgio Calcaterra, tornato in gara dieci anni dopo il titolo mondiale del 2016.

I volti e le voci dell’edizione 2027 saranno annunciati nelle prossime settimane, insieme alle nuove località italiane.

È ora di iscriversi

Le iscrizioni alla Wings for Life World Run 2027 di domenica 9 maggio - Flagship Run, App Run Event e partecipazione individuale tramite App, sono aperte da oggi su www.wingsforlifeworldrun.com.

Scheda rapida - Wings for Life World Run 2027

Cosa: corsa benefica globale per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale, 14ª edizione

Quando: domenica 9 maggio 2027, partenza simultanea alle 11:00 UTC (13:00 in Italia)

Dove: Flagship Run, App Run Event in Italia e nel mondo, oppure ovunque con l’App Wings for Life World Run. App Run già confermate in Italia per il 2027: Milano, Faenza e Aosta

Come funziona: nessun traguardo fisso - la Catcher Car parte 30 minuti dopo il via e insegue i partecipanti; chiunque, a qualsiasi ritmo, è un finisher

Chi può partecipare: runner, camminatori e persone su sedia a rotelle, di ogni livello

Destinazione dei fondi: 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni alla Fondazione Wings for Life

Risultati 2026: 346.527 partecipanti nel mondo (record), 7.900 in Italia

Dal 2014: oltre 2,2 milioni di partecipanti e più di 69,7 milioni di euro raccolti

Documentario: "BACKBONE", dal 5 novembre 2026 su Red Bull TV con la straordinaria partecipazione di Lindsey Vonn

Iscrizioni: www.wingsforlifeworldrun.com

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