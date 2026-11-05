Running, aperte le iscirzioni per la Wings for Life World Run 2027

L’Italia riparte da un’edizione 2026 da record. Lo scorso 10 maggio, nonostante la pioggia, 7.900 persone si sono messe in moto tra Milano CityLife, cuore dell’evento italiano, e le App Run di Roma, Aosta, Faenza, Verona, Welsberg-Monguelfo, Eppan e Palermo, a cui si aggiungono quanti hanno corso da soli con l’App ufficiale. Nel mondo i partecipanti sono stati 346.527, di 192 nazionalità diverse, in 173 Paesi: il record assoluto della manifestazione.



Riconfermato, per l'edizione del 2027, anche il supporto dell’Università Vita-Salute San Raffaele e dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, con il loro laboratorio congiunto sulle Neurotecnologie Impiantabili (MINE Lab), un centro di ricerca d'avanguardia nel campo della neuroriabilitazione. L'istituzione medico-scientifica parteciperà all’evento con una formazione di medici, fisioterapisti, infermieri, studenti e pazienti.



Per il 2027 sono già confermate le App Run di Milano, Faenza, dopo il debutto del 2026 alla factory di Visa Cash App Racing Bulls, e Aosta, al terzo anno consecutivo. Altre località italiane saranno annunciate nelle prossime settimane.