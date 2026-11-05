Sci Cdm: disco verde per slalom Levi il 14/11, nove azzurre al via

E' arrivata dalla Federazione Internazionale la conferma dello slalom femminile di Levi, prima prova fra i pali stretti della stagione di Coppa del mondo, in programma sabato 14 novembre in Finlandia sulla Black Levi (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00). La neve conservata dalla passata stagione ha consentito agli organizzatori di allestire il tracciato di gara, nonostante le temperature più alte della media in questo periodo dell'anno abbiano impedito ai cannoni di entrare in azione. Dal 2004, anno in cui il circuito è approdato a Levi, si è sempre disputata la gara a eccezione del 2005, 2007, 2011 e 2015, l'albo d'oro vede Mikaela Shiffrin comandare con nove successi, seguita da Petra Vlhova con sei. L'Italia non è mai salita sul podio da queste parti, il migliore piazzamento fu ottenuto da Chiara Costazza quinta nel 2006, mentre Annalisa Ceresa fu settima nel 2004. La squadra diretta da Luca Agazzi si presenterà al cancelletto di partenza con nove atlete: Lara Della Mea, la rientrante Marta Rossetti che torna in coppa dopo avere saltato l'intera scorsa stagione per infortunio), Martina Peterlini (anche lei reduce da un'operazione stiva), Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Anna Trocker, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli e Beatrice Sola. Gli uomini gareggeranno invece domenica 15 novembre.