Sci cdm: gigante Kranjska, in testa svizzera Rast con azzurra Della Mea 8/a

L'elvetica Camille Rast e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora. Alle sue spalle - sulla ripida pista Podkoren, con alcuni bei dossi e una neve a volte scivolosa - l'americana Paula Moltzan e per l'Albania Lara Colturi che precede di un solo centesimo di secondo la campionessa USA Mikaela Shiffrin. Miglior azzurra, con il pettorale 20, e' la tarvisiana Lara Della Mea 8/a dopo una prova convincente. In classifica, dopo la prova delle prime trenta cinque migliori atlete su un tracciato tutto in ombra che gira molto e su cui non e' facile trovare e tenere la linea piu' veloce, ci sono poi con una gara sottotono Sofia Goggia al momento 22/a, Alice Pazzaglia 24/a, Asja Zenere 25/a e Giorgia Collomb 29/a. Seconda manche alle ore 13.