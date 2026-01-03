Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Coni Marche: "La fiamma olimpica segna un passaggio storico per la Regione"

03 Gen 2026 - 22:29

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 arriva domani mattina nelle Marche. Il presidente del Coni Marche Fabio Luna parla di "momento storico per lo sport e per la Regione". La fiaccola toccherà domani Ascoli Piceno intorno alle 9, poi San Benedetto del Tronto, Fermo, Civitanova Marche, Macerata e Ancona, dove sono previsti festeggiamenti in piazza Cavour con rappresentanti del mondo sportivo e autorità. Il 5 gennaio ripartirà da Jesi per Senigallia, Urbino, Fano, Pesaro e Gradara, dirigendosi nel pomeriggio verso l'Emilia-Romagna.

"La fiamma olimpica non è soltanto il segno dell'avvicinarsi dei Giochi, è soprattutto la celebrazione dei valori più autentici dello sport: rispetto, sacrificio, inclusione e solidarietà", afferma Fabio Luna, presidente del Coni Marche. Il Coni ricorda che tre campioni marchigiani - Elisa Di Francisca, Achille Polonara e Gianmarco Tamberi - sono stati fra i primi quattro tedofori nella staffetta partita dal Quirinale. "L'emozione di questo passaggio rinforza l'orgoglio di essere una piccola-grande regione con risultati nazionali e internazionali di vertice in varie discipline sportive. Un'occasione unica per trasmettere ai più giovani l'importanza dello sport come scuola di vita", conclude il presidente del Coni Marche. 

Ultimi video

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:29
Coni Marche: "La fiamma olimpica segna un passaggio storico per la Regione"
21:43
Snowboard: 8-9/1 Coppa Europa a Folgaria, 100 in gara da 15 Paesi
20:08
Boxe: Jake Paul escluso da ranking massimi leggeri dopo ko con Joshua
19:25
Dakar: il prologo alla Ford di Ekström, Canet vincitore in moto
18:23
Slittino, CdM: Loch leader dopo prima manche Sigulda, Felderer 13/mo