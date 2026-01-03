Coni Marche: "La fiamma olimpica segna un passaggio storico per la Regione"

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 arriva domani mattina nelle Marche. Il presidente del Coni Marche Fabio Luna parla di "momento storico per lo sport e per la Regione". La fiaccola toccherà domani Ascoli Piceno intorno alle 9, poi San Benedetto del Tronto, Fermo, Civitanova Marche, Macerata e Ancona, dove sono previsti festeggiamenti in piazza Cavour con rappresentanti del mondo sportivo e autorità. Il 5 gennaio ripartirà da Jesi per Senigallia, Urbino, Fano, Pesaro e Gradara, dirigendosi nel pomeriggio verso l'Emilia-Romagna.
"La fiamma olimpica non è soltanto il segno dell'avvicinarsi dei Giochi, è soprattutto la celebrazione dei valori più autentici dello sport: rispetto, sacrificio, inclusione e solidarietà", afferma Fabio Luna, presidente del Coni Marche. Il Coni ricorda che tre campioni marchigiani - Elisa Di Francisca, Achille Polonara e Gianmarco Tamberi - sono stati fra i primi quattro tedofori nella staffetta partita dal Quirinale. "L'emozione di questo passaggio rinforza l'orgoglio di essere una piccola-grande regione con risultati nazionali e internazionali di vertice in varie discipline sportive. Un'occasione unica per trasmettere ai più giovani l'importanza dello sport come scuola di vita", conclude il presidente del Coni Marche.