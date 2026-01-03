Coni Marche: "La fiamma olimpica segna un passaggio storico per la Regione"

"La fiamma olimpica non è soltanto il segno dell'avvicinarsi dei Giochi, è soprattutto la celebrazione dei valori più autentici dello sport: rispetto, sacrificio, inclusione e solidarietà", afferma Fabio Luna, presidente del Coni Marche. Il Coni ricorda che tre campioni marchigiani - Elisa Di Francisca, Achille Polonara e Gianmarco Tamberi - sono stati fra i primi quattro tedofori nella staffetta partita dal Quirinale. "L'emozione di questo passaggio rinforza l'orgoglio di essere una piccola-grande regione con risultati nazionali e internazionali di vertice in varie discipline sportive. Un'occasione unica per trasmettere ai più giovani l'importanza dello sport come scuola di vita", conclude il presidente del Coni Marche.