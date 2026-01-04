Nba: Brown fa 50 e trascina i Celtics, vincono Raptors e 76ers

Sono otto le partite di Nba disputate nella notte. Jaylen Brown, che pareggia il suo massimo in carriera realizzando 50 punti di cui 19 nel solo terzo quarto, trascina i Boston Celtics e schianta i Clippers 146-115, interrompendo la loro striscia di 6 successi in fila. Sconfitta per New York in casa contro Philadelphia (88 punti per il trio Maxey-Embiid-Edgecombe) per 130-119. I 31 di Jalen Brunson e i 23 con 14 rimbalzi del rientrante Karl-Anthony Towns non evitano il terzo ko in fila per i Knicks. Battuta d'arresto anche di San Antonio contro Portland (tripla doppia da 29 per Deni Avdija nel giorno del suo compleanno) che si impone 115-110. Cade anche Houston nel derby texano con Dallas. I Mavs tornano a vincere dopo quattro sconfitte in fila con il punteggi di 110-104, rischiano di vanificare un vantaggio di 17 lunghezze accumulate nel quarto periodo ma si impongono grazie ai 26 punti di Anthony Davis e i 24 di Max Christie. Minnesota passa a Miami 125-115 (9 punti per Simone Fontecchio con 3 rimbalzi, 1 assist e 2 recuperi e 3/8 dall'arco in 16 minuti di gioco), Golden State ritrova i i suoi titolari e rivede la vittoria casalinga battendo Utah 123-114 grazie ad un terzo quarto da 42 punti di cui 20 portano la firma di Steph Curry. Vittorie per Toronto su Atlanta (29 punti a testa di RJ Barrett e Brandon Ingram) 134-117 e per Charlotte sui Chicago Bulls 112-99 (26 punti con 14 rimbalzi di Miles Bridges e 22 di Brandon Miller).