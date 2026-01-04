Logo SportMediaset

Sci, Cdm: svizzera Rast in testa nello slalom di Kranjska, Della Mea settima

04 Gen 2026 - 11:04

Sabrine Rast è in testa nello slalom speciale di Coppa del Mondo di Kranjska Gora, in Slovenia, dopo la prima manche. La svizzera ha chiuso in 50''24, dieci centesimi meno dell'americana Mikaela Shiffrin, dominatrice di questa prima parte di stagione nello slalom. Terzo tempo per l'altra elvetica, Wendy Holdener, in 51''01. Migliore delle azzurre Lara Della Mea, settima con un ritardo di 1''27; quanto alle altre azzurre, Martina Peterlini e' 13/a (+1''72), Giulia Valleriani 20/a (+2''69), Beatrice Sola 27/a (+3''07), Emilia Mondinelli 30/a (+3''49). Fuori dalle trenta Giorgia Collomb (39/a). Fuori pista invece l'italiana Lara Colturi, che gareggia per l'Albania. La seconda manche è in programma dalle 12.15.

