Snowboard: 8-9/1 Coppa Europa a Folgaria, 100 in gara da 15 Paesi

L'8 e il 9 gennaio le piste dell'Alpe Cimbra, in Trentino, ospiteranno due giorni di Coppa Europa di snowboard. A Folgaria sono attesi più di 100 atleti in rappresentanza di 15 Paesi per le gare di gigante parallelo maschile e femminile. Il 10 e l'11 gennaio la Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra proseguirà il proprio impegno organizzativo proponendo due Fis Junior di slalom parallelo, la prima con validità di Coppa Italia, la seconda in versione Open. A marzo, invece, e più precisamente dal 27 al 29, si disputeranno i Campionati mondiali junior, con il gigante parallelo il venerdì, lo slalom parallelo il sabato e il team event domenica.