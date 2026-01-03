Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Snowboard: 8-9/1 Coppa Europa a Folgaria, 100 in gara da 15 Paesi

03 Gen 2026 - 21:43

L'8 e il 9 gennaio le piste dell'Alpe Cimbra, in Trentino, ospiteranno due giorni di Coppa Europa di snowboard. A Folgaria sono attesi più di 100 atleti in rappresentanza di 15 Paesi per le gare di gigante parallelo maschile e femminile. Il 10 e l'11 gennaio la Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra proseguirà il proprio impegno organizzativo proponendo due Fis Junior di slalom parallelo, la prima con validità di Coppa Italia, la seconda in versione Open. A marzo, invece, e più precisamente dal 27 al 29, si disputeranno i Campionati mondiali junior, con il gigante parallelo il venerdì, lo slalom parallelo il sabato e il team event domenica. 

Ultimi video

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:29
Coni Marche: "La fiamma olimpica segna un passaggio storico per la Regione"
21:43
Snowboard: 8-9/1 Coppa Europa a Folgaria, 100 in gara da 15 Paesi
20:08
Boxe: Jake Paul escluso da ranking massimi leggeri dopo ko con Joshua
19:25
Dakar: il prologo alla Ford di Ekström, Canet vincitore in moto
18:23
Slittino, CdM: Loch leader dopo prima manche Sigulda, Felderer 13/mo