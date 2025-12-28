Sci nordico, Tour de ski: otto azzurri qualificati nella sprint di Dobbiaco

Sono otto gli azzurri che approdano al tabellone principale della sprint in tecnica libera che a Dobbiaco (Bolzano) apre il programma della ventesima edizione del Tour de Ski. In Val Pusteria si sta svolgendo il primo atto della corsa a tappe che si svolgerà solo in Italia coinvolgendo poi la Val di Fiemme. Il più veloce del turno di qualificazione maschile è il norvegese Johannes Klaebo che completa i 1400 metri del tracciato pusterese in 2'27″15. Davide Graz è il migliore degli azzurri con il nono posto, con Federico Pellegrino 19/o, seguito a breve distanza da Michael Hellweger mentre Gabrielli è 25/o. Sono quattro anche le azzurre rimaste in gara. In testa alla classifica del turno preliminare c'è la svedese Johanna Hagstroem (2'47″58), Federica Cassol ha trovato il 17/o posto, Iris De Martin Pinter è 18/a, Caterina Ganz 22/ e Nicole Monsorno (24/a). La gara entrerà nel vivo dalle 14.15, con la disputa dei quarti di finale.