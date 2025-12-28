Milano Cortina 2026: la Fiamma stasera a Potenza, domani in Puglia

Dopo Benevento, oggi la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina fa tappa a Potenza, la "città verticale", nota per la sua urbanistica unica. Tocca prima anche Avellino, tra colline e vigneti. Raggiunge Melfi, dominata dal suo castello, Castel Lagopesole e illumina Rionero in Vulture, terra di vigne e vulcani. Raggiunge anche Venosa, città di Orazio e Pietragalla, prima di arrivare nel capoluogo di regione.
Da Potenza la Fiamma arriva il 29 dicembre 2025 a Taranto, la città dei due mari. Ma prima illuminerà Matera, città dei Sassi e patrimonio mondiale e Castelmezzano. Prosegue il suo viaggio verso Altamura, rinomata per il suo pane, Gioia del Colle, Pisticci, Massafra, terra di gravine e chiese rupestri, Crispiano, la città delle cento masserie e infine proprio Taranto.