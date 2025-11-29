Sci, CdM: Curtoni e gruppo azzurre in allenamento a Santa Caterina

Laura Pirovano, Roberta Melesi, Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago saranno in allenamento fino al 4 dicembre a Santa Caterina Valfurva (Bormio) insieme ai tecnici Giovanni Feltrin, Giorgio Pavoni, Paolo Stefanini, Alberto Parola, Luca Vuerich, Claudia Baruzzo e Thomas Tuti. Le stesse piste lombarde saranno palcoscenico delle atlete del gruppo di Coppa Europa delle discipline veloci, con il direttore tecnico Gianluca Rulfi a coinvolgere Sara Allemand, Carlotta De Leonardis, Sara Thaler, Vicky Bernardi, Ludovica Righi e Camilla Vanni, seguite da Angelo Weiss, Damiano Scolari, Guglielmo Favre, Simone Viotto, Mattia Turra e Mirco Nicolodi. Nello stesso periodo il direttore tecnico Massimo Carca ha previsto una sessione di allenamento a Solda per il gruppo WC2 delle discipline tecniche composto da Tommaso Saccardi, Corrado Barbera, MAtteo Canins, Edoardo Saracco, Simon Talacci, Stefano Pizzato e Davide Seppi con i tecnici Andrea Truddaiu, Cristian Deville, Marco Giullino, Samuele Cadei, Maurizio Urbani e Luca Valenti.