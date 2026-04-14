Sci, Brignone atleta Fisi dell'anno: "Mai avrei sognato di vincere due ori ai Giochi. Futuro? Ora penso alla salute"

Federica Brignone è stata premiata come atleta Fisi dell'anno per il 2025/26 grazie alle due medaglie d'oro in SuperG e Gigante conquistate alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. "È sempre emozionante rivedere le immagini, a parte queste ultime due settimane. Sinceramente il mio percorso è stato estremamente duro, difficile e terribile. Mai avrei potuto sognare di salire due volte sul podio olimpico, per me era già incredibile essere in gara alle Olimpiadi in casa. È stato un privilegio, perché c'è grande pressione. È stata una sfida difficile per tutti noi ottenere questi risultati di squadra, per me è stato ancora più bello. Sono state emozioni incredibili", ha dichiarato dal palco la campionessa valdostana che ha bissato il riconoscimento dello scorso anno. "Ho ancora tanto lavoro da fare non solo per tornare in pista, ma per la mia salute e la vita normale - ha proseguito la campionessa azzurra - Sto ancora facendo fisioterapia a Torino, è tosta ma piano piano proverò a guarire. Questo è il mio obiettivo ora, è tosta mentalmente non avere programmi precisi ma almeno ora riesco a muovermi da sola senza stampelle".