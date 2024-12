Sci, Bormio si prepara alla festa della Coppa del Mondo

In questi giorni a Bormio l’avvicinamento all’evento di Coppa del Mondo FIS di Sci Alpino (28-29 Dicembre 2024) si vive con il fiato e con lo sguardo sospeso. È in programma per domani, mercoledì 18 Dicembre, lo snow control FIS che valuterà lo stato del manto nevoso della pista Stelvio in vista della grande sfida della velocità: il team tecnico di Omar Galli sta lavorando giorno e notte, sfruttando ogni finestra di freddo per produrre neve per il pendio valtellinese.