Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Europeo U20 femminile: bronzo Italia. Petrucci: "Estate senza precedenti"

11 Ago 2025 - 11:03

Un'altra medaglia. Un'altra giornata da ricordare. È un'estate esaltante quella che sta vivendo la pallacanestro italiana, a livello Senior (Bronzo delle Azzurre al Pireo) e Giovanile: a Matosinhos (Portogallo), infatti, la Nazionale U20 Femminile ha vinto la medaglia di bronzo all'Europeo di categoria sconfiggendo nettamente la Svezia (84-51). Terzo podio per una nostra formazione Giovanile, dopo l'Oro vinto dall'Under 20 Maschile a Heraklion e il Bronzo ottenuto dall'Under 18 Maschile a Belgrado. Ricordando anche il successo della Nazionale Under 15 Maschile al recente Torneo dell'Amicizia. "Bello vedere i sorrisi delle Azzurre della Nazionale Under 20 Femminile con la medaglia di Bronzo al collo, complimenti a loro e allo Staff per l'ennesimo successo di un'estate senza precedenti. Il mio pensiero affettuoso va alla famiglia di Paola Mauriello, che oggi ci ha lasciato. Questa Medaglia nel mio cuore è anche per lei",. Ha dichiarato il presidente Fip, Giovanni Petrucci. Le Azzurre sono scese in campo con un nastro in segno di lutto per la prematura scomparsa di Paola Mauriello, giocatrice della Nazionale e di tanti club del campionato italiano. Cristina Osazuwa (medie di 14.0 punti, 7.9 rimbalzi e 1.1 recuperi, 31 punti con i Paesi Bassi) è stata votata nel miglior quintetto dell'Europeo: con lei anche l'MVP del torneo Gina Garcia (Spagna), la lituana Daniele Paunksnyte, la lettone Raina Tomasicka e la svedese Lourdes Da Silva Costa. E' la diciassettesima medaglia (4 Ori, 5 Argenti e 8 Bronzi) vinta dal Settore Giovanile Femminile in sedici anni, ovvero a partire dal 2008, considerato che nel 2020 e nel 2021 non si sono giocati Europei e Mondiali Giovanili).

mal

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

I più visti di Altri Sport

Debertolis in condizioni critiche in Cina dopo la gara a 43°: forse colpito da un malore

Sinner nella storia

Sinner nella storia

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

Panchine internazionali

Panchine internazionali

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:03
Basket, Europeo U20 femminile: bronzo Italia. Petrucci: "Estate senza precedenti"
10:07
Atp Cincinnati, Nardi rimonta Shapovalov e vola al terzo turno
09:01
Tennis, De Minaur e Medvedev subito fuori a Cincinnati
08:05
Golf, Forrest vince lo Scottish Championship sui campi di Trump: e il presidente lo videochiama...
23:48
Canottaggio, Mondiali Under 19: due argenti e un bronzo per l’Italia a Trakai