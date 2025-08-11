Basket, Europeo U20 femminile: bronzo Italia. Petrucci: "Estate senza precedenti"

Un'altra medaglia. Un'altra giornata da ricordare. È un'estate esaltante quella che sta vivendo la pallacanestro italiana, a livello Senior (Bronzo delle Azzurre al Pireo) e Giovanile: a Matosinhos (Portogallo), infatti, la Nazionale U20 Femminile ha vinto la medaglia di bronzo all'Europeo di categoria sconfiggendo nettamente la Svezia (84-51). Terzo podio per una nostra formazione Giovanile, dopo l'Oro vinto dall'Under 20 Maschile a Heraklion e il Bronzo ottenuto dall'Under 18 Maschile a Belgrado. Ricordando anche il successo della Nazionale Under 15 Maschile al recente Torneo dell'Amicizia. "Bello vedere i sorrisi delle Azzurre della Nazionale Under 20 Femminile con la medaglia di Bronzo al collo, complimenti a loro e allo Staff per l'ennesimo successo di un'estate senza precedenti. Il mio pensiero affettuoso va alla famiglia di Paola Mauriello, che oggi ci ha lasciato. Questa Medaglia nel mio cuore è anche per lei",. Ha dichiarato il presidente Fip, Giovanni Petrucci. Le Azzurre sono scese in campo con un nastro in segno di lutto per la prematura scomparsa di Paola Mauriello, giocatrice della Nazionale e di tanti club del campionato italiano. Cristina Osazuwa (medie di 14.0 punti, 7.9 rimbalzi e 1.1 recuperi, 31 punti con i Paesi Bassi) è stata votata nel miglior quintetto dell'Europeo: con lei anche l'MVP del torneo Gina Garcia (Spagna), la lituana Daniele Paunksnyte, la lettone Raina Tomasicka e la svedese Lourdes Da Silva Costa. E' la diciassettesima medaglia (4 Ori, 5 Argenti e 8 Bronzi) vinta dal Settore Giovanile Femminile in sedici anni, ovvero a partire dal 2008, considerato che nel 2020 e nel 2021 non si sono giocati Europei e Mondiali Giovanili).