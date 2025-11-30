F1 thrilling: Verstappen si porta a -12 da Norris con un GP al termine

© Getty Images
Mondiale di Formula 1 completamente riaperto a un Gran Premio della fine della stagione, quello di Abu Dhabi la prossima settimana. Grazie alla vittoria in Qatar Max Verstappen riduce il distacco dal leader del campionato Lando Norris (solo quarto al traguardo) a soli 12 punti. Oscar Piastri scala in terza posizione nella classifica piloti, superato da Verstappen, ed è ora a -16 dal compagno di squadra della McLaren. In caso di successo nella gara conclusiva del 2025, Verstappen sarebbe anche campione con Norris giù dal podio.