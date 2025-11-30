Sci alpino, slalom donne Copper Mountain: in testa Shiffrin, miglior azzurra Della Mea

Dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Copper Mountain e' al comando ancora una volta e nonostante un errore la campionessa americana Mikaela Shiffrin in 52.94. Dietro di lei la svizzera Wendy Holdener in 53.22 e l'austriaca Katharina Liensberger in 53.63 mentre per l'Albania e' quarta Lara Colturi in 53.68. Per l'Italia - su una pista abbastanza lunga, cielo coperto con leggera nevicata , fondo non durissimo e tracciato ritmico senza particolari difficolta' - dopo la prova delle prime trenta atlete la migliore e' Lara Della Mea, al momento 16/a in 55.54 con il pettorale 21. La trentina Martina Peterlini, pettorale 23 ed al rientro dopo un infortunio ad un ginocchio, ha chiuso in 56.70. La gara e' stata anche brevemente interrotta per la brutta caduta a ridosso del traguardo dopo una inforcata dell'austriaca Lisa Hoerhager che si e' rialzata dopo qualche minuto. Seconda manche alle ore 21.