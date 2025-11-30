Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci alpino, slalom donne Copper Mountain: in testa Shiffrin, miglior azzurra Della Mea

30 Nov 2025 - 19:00

Dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Copper Mountain e' al comando ancora una volta e nonostante un errore la campionessa americana Mikaela Shiffrin in 52.94. Dietro di lei la svizzera Wendy Holdener in 53.22 e l'austriaca Katharina Liensberger in 53.63 mentre per l'Albania e' quarta Lara Colturi in 53.68. Per l'Italia - su una pista abbastanza lunga, cielo coperto con leggera nevicata , fondo non durissimo e tracciato ritmico senza particolari difficolta' - dopo la prova delle prime trenta atlete la migliore e' Lara Della Mea, al momento 16/a in 55.54 con il pettorale 21. La trentina Martina Peterlini, pettorale 23 ed al rientro dopo un infortunio ad un ginocchio, ha chiuso in 56.70. La gara e' stata anche brevemente interrotta per la brutta caduta a ridosso del traguardo dopo una inforcata dell'austriaca Lisa Hoerhager che si e' rialzata dopo qualche minuto. Seconda manche alle ore 21. 

Ultimi video

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

01:19
La Nfl è su Mediaset

La Nfl è su Mediaset

01:27
237 giorni dopo

237 giorni dopo

00:33
MCH FRANCOBOLLI LUNA ROSSA MCH

Luna Rossa, il francobollo e l'annullo celebrativo

00:49
MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

00:29
Fiaccola olimpica accesa

Fiaccola olimpica accesa

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

I più visti di Altri Sport

NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH FEDERICA BRIGNONE A CERVINIA MCH

Il ritorno di Federica Brignone sulla neve

DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:12
Allo Sliding Centre di Cortina test olimpici per lo slittino
19:00
Sci alpino, slalom donne Copper Mountain: in testa Shiffrin, miglior azzurra Della Mea
18:45
F1 thrilling: Verstappen si porta a -12 da Norris con un GP al termine
18:25
Sci, Barp: "Provato a correre da protagonista, è andata bene"
17:46
Sci fondo, Cdm: Amundsen a segno nella 20 km mass start di Ruka