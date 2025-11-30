Allo Sliding Centre di Cortina test olimpici per lo slittino

Dopo la tappa di Coppa del Mondo di bob e skeleton, il Cortina Sliding Centre ha ospitato questa settimana oltre 120 atleti da tutto il mondo per i test olimpici dello slittino, in vista di Milano-Cortina 2026. Le sessioni di allenamento e i primi test event ufficiali della stagione hanno permesso di verificare materiali, assetti e condizioni della pista nelle diverse specialità. Simico e la Fondazione Milano Cortina hanno ricevuto la formale omologazione da parte della Federazione Internazionale di Slittino, che certifica la piena conformità dell'impianto agli standard mondiali.