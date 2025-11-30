Allo Sliding Centre di Cortina test olimpici per lo slittino

Dopo la tappa di Coppa del Mondo di bob e skeleton, il Cortina Sliding Centre ha ospitato questa settimana oltre 120 atleti da tutto il mondo per i test olimpici dello slittino, in vista di Milano-Cortina 2026. Le sessioni di allenamento e i primi test event ufficiali della stagione hanno permesso di verificare materiali, assetti e condizioni della pista nelle diverse specialità. Simico e la Fondazione Milano Cortina hanno ricevuto la formale omologazione da parte della Federazione Internazionale di Slittino, che certifica la piena conformità dell'impianto agli standard mondiali.
La nazionale italiana, guidata dal direttore tecnico Armin Zoeggeler - rientrato dalla cerimonia di consegna del Sacro Fuoco a Olimpia - ha schierato un gruppo composto dai veterani come Dominik Fischnaller alle specialiste Andrea Voetter e Sandra Robatscher, affiancati dalle nuove leve del settore juniores.
Da domani il tracciato tornerà a disposizione degli azzurri di bob, skeleton e slittino per proseguire la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Soddisfazione del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per il pieno superamento degli step tecnici della pista.