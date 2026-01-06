Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci alpino: sorteggio pettorali Cdm slalom a Campiglio, tra ospiti Tomba e Girardelli

06 Gen 2026 - 13:07

Alberto Tomba e Giorgio Rocca, gli ultimi italiani a vincere la 3Tre di Coppa del mondo di Madonna di Campiglio, l'olimpionico Giuliano Razzoli, Marc Girardelli, Ivano Edalini, Ole Kristian Furuseth, oltre a Paolo De Chiesa, Kristian Ghedina e l'argento Olimpico nei tuffi ai Giochi di Rio 2016, Francesca Dallapè. Sono gli ospiti attesi oggi a Madonna di Campiglio, in Trentino, per l'apertura del 'Villaggio 3Tre' e il sorteggio dei pettorali per la gara di domani: prima manche alle 18, seconda manche alle 21 con il tracciato del Canalone Miramonti illuminato a giorno. I 15 slalomisti più forti del momento scopriranno dunque oggi il proprio numero e una parte del loro destino in pista, prima di lasciar spazio, alle 19, all'abbraccio del pubblico alla Nazionale italiana di slalom. 

Ultimi video

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:42
Tennis, Djokovic dà forfait ad Adelaide: "Mi concentro su Australian Open"
13:19
Tennis, United Cup: Australia di rimonta su Rep.Ceca, è ai quarti
13:07
Sci alpino: sorteggio pettorali Cdm slalom a Campiglio, tra ospiti Tomba e Girardelli
12:17
Nba: Durant trascina i Rockets sui Suns, Thunder travolti in casa
11:20
Tennis: Venus Williams perde al primo turno ad Auckland