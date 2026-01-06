Sci alpino: sorteggio pettorali Cdm slalom a Campiglio, tra ospiti Tomba e Girardelli

Alberto Tomba e Giorgio Rocca, gli ultimi italiani a vincere la 3Tre di Coppa del mondo di Madonna di Campiglio, l'olimpionico Giuliano Razzoli, Marc Girardelli, Ivano Edalini, Ole Kristian Furuseth, oltre a Paolo De Chiesa, Kristian Ghedina e l'argento Olimpico nei tuffi ai Giochi di Rio 2016, Francesca Dallapè. Sono gli ospiti attesi oggi a Madonna di Campiglio, in Trentino, per l'apertura del 'Villaggio 3Tre' e il sorteggio dei pettorali per la gara di domani: prima manche alle 18, seconda manche alle 21 con il tracciato del Canalone Miramonti illuminato a giorno. I 15 slalomisti più forti del momento scopriranno dunque oggi il proprio numero e una parte del loro destino in pista, prima di lasciar spazio, alle 19, all'abbraccio del pubblico alla Nazionale italiana di slalom.