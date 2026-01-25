Sci alpino, slalom Spindleruv: in testa Shiffrin e azzurre indietro

25 Gen 2026 - 12:50

La statunitense Mikaela Shiffrin in 48.80 e' al comando con un largo vantaggio dopo la prima manche dello slalom speciale di Spindleruv Mlyn, l'ottavo dei dieci in calendario in questa stagione. Per lei - che guida nettamente la classifica di disciplina - c'è' la possibilita' di vincere in anticipo la coppa del mondo di speciale. Per Shiffrin - l'atleta piu' vincente della storia nello sci alpino - sarebbe la nona in questa disciplina. Secondo tempo per la svizzera Wendy Holdener in 50.07 e terzo per la tedesca Emma Aicher in 50.27 . Per l'Italia - su una tracciato dove non e' facile trovare il ritmo - dopo la prova delle prime trenta al via la migliore e' la trentina Martina Peterlini, al momento 20/a in 52.13. La friulana Lara della Mea, partita per la prima volta con il pettorale 14 dopo i progressi nell'ordine di merito con continue regolari prestazioni di buono livello, e' piu' indietro in 52.52. Seconda manche alle 12.15.

Ultimi video

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

Gli sequestrarono le Moto da Gp di Rossi e Marquez, catturato il narcotrafficante (e ex snowboarder olimpico) Ryan Wedding

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:30
Sci alpino: Shiffrin domina slalom Spindleruv e vince coppa specialità, azzurre lontane
12:50
Sci alpino, slalom Spindleruv: in testa Shiffrin e azzurre indietro
12:47
Vela: record del giro del mondo in 40 giorni, a Sodebo il Jules Verne
12:02
Milano Cortina -12: domani la Fiamma Olimpica arriva a Cortina
11:31
Sci alpino, slalom Kitzbuehel: in testa svizzero Meillard, Vinatzer fuori