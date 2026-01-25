Sci alpino, slalom Spindleruv: in testa Shiffrin e azzurre indietro

La statunitense Mikaela Shiffrin in 48.80 e' al comando con un largo vantaggio dopo la prima manche dello slalom speciale di Spindleruv Mlyn, l'ottavo dei dieci in calendario in questa stagione. Per lei - che guida nettamente la classifica di disciplina - c'è' la possibilita' di vincere in anticipo la coppa del mondo di speciale. Per Shiffrin - l'atleta piu' vincente della storia nello sci alpino - sarebbe la nona in questa disciplina. Secondo tempo per la svizzera Wendy Holdener in 50.07 e terzo per la tedesca Emma Aicher in 50.27 . Per l'Italia - su una tracciato dove non e' facile trovare il ritmo - dopo la prova delle prime trenta al via la migliore e' la trentina Martina Peterlini, al momento 20/a in 52.13. La friulana Lara della Mea, partita per la prima volta con il pettorale 14 dopo i progressi nell'ordine di merito con continue regolari prestazioni di buono livello, e' piu' indietro in 52.52. Seconda manche alle 12.15.