Sci alpino, slalom Kitzbuehel: in testa svizzero Meillard, Vinatzer fuori
Lo svizzero Loic Meillard, campione del mondo in carica, in 50.97 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Kitzbuehel. Dietro di lui il giovane finlandese Eduard Hallberg in 51.32 ed il norvegese Henrik Kristoffersen in 51.44 Il n. 1 azzurro Alex Vinatzer, secondo un anno fa su questa pista, ha inforcato a ridosso del traguardo mentre cercava di fare velocita' dopo una gara senza pero' mai trovare il ritmo . Per l'Italia - sulla sempre insidiosa e tortuosa pista Gansler che, con fondo molto duro, corre piena di gobbe e cambi di pendenza in una ripida valletta a fianco della parte finale della Streif - dopo la prova dei primi 30 al via c'è' cosi' solo Tommaso Sala, al momento 19/o in 52.84. Seconda manche alle 13,30.