Sci alpino, presidente Club Vesuvio: "D'Antonio ha testa da vincente, in pista già a 4 anni"

"La prima volta che è stata messa sugli sci e lanciata in pista aveva 4 anni, è stata la sua maestra Arianna, a Roccaraso, a instradarla su questo percorso". Con LaPresse Stefano Romano, presidente dello Sci Club Vesuvio, ripercorre la storia di Giada D'Antonio, 16enne napoletana che ha esordito domenica nella Coppa del Mondo dello sci alpino. "Prima 'sciacchiava' - racconta - da quel momento le cose sono cambiate". Per Romano, sono "tre i segreti" della Balck Panther del Vesuvio, come è stata ribattezzata. "Giada ha tecnica e forza, ma soprattutto ha la determinazione, una 'testa' orientata ad avere il massimo e impegnarsi tantissimo per farlo", spiega il presidente. Quando il talento della 16enne che ha iniziato a vincere giovanissima è diventato lampante, "non abbiamo ceduto agli specchietti per le allodole dei 'grandi club' che sostenevano la necessità di trasferirsi al Nord perché aveva bisogno di allenamenti individuali e diversificati. Giada ha continuato ad allenarsi qui". Il terzo segreto, rivela Romano, sono i genitori che "non hanno mai fatto intromissioni nella vita sportiva della figlia". "Ho incontrato molti ragazzi che potevano essere promettenti, ma che a un certo punto si sono allontanati dallo sci per le interferenze dei genitori", sottolinea.