Nba: i Cavs sbancano San Antonio, Miami travolge Denver

Vittoria di prestigio per Cleveland, che passa sul campo dei lanciatissimi Spurs. Anche Miami ottiene un successo pesante sui Nuggets, che nell'intervallo perdono Nikola Jokic per infortunio. Vittorie in trasferta anche per Milwaukee a Charlotte e per gli Warriors a Brooklyn. Houston e New York faticano più del previsto ma battono comunque Indiana e New Orleans, mentre Minnesota fa la voce grossa sul campo dei Bulls e Oklahoma City ha la meglio su Atlanta. Di seguito tutti i risultati della notte Nba: San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers 101-113; Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks 113-123; Washington Wizards-Phoenix Suns 101-115; Brooklyn Nets-Golden State Warriors 107-120; Miami Heat-Denver Nuggets 147-123; Toronto Raptors-Orlando Magic 107-106; Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves 101-136; Houston Rockets-Indiana Pacers 126-119; New Orleans Pelicans-New York Knicks 125-130; Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks 140-129; Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 125-122.