Nba: i Cavs sbancano San Antonio, Miami travolge Denver

30 Dic 2025 - 09:30

Vittoria di prestigio per Cleveland, che passa sul campo dei lanciatissimi Spurs. Anche Miami ottiene un successo pesante sui Nuggets, che nell'intervallo perdono Nikola Jokic per infortunio. Vittorie in trasferta anche per Milwaukee a Charlotte e per gli Warriors a Brooklyn. Houston e New York faticano più del previsto ma battono comunque Indiana e New Orleans, mentre Minnesota fa la voce grossa sul campo dei Bulls e Oklahoma City ha la meglio su Atlanta. Di seguito tutti i risultati della notte Nba: San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers 101-113; Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks 113-123; Washington Wizards-Phoenix Suns 101-115; Brooklyn Nets-Golden State Warriors 107-120; Miami Heat-Denver Nuggets 147-123; Toronto Raptors-Orlando Magic 107-106; Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves 101-136; Houston Rockets-Indiana Pacers 126-119; New Orleans Pelicans-New York Knicks 125-130; Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks 140-129; Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 125-122.

Ultimi video

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

I più visti di Altri Sport

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

Mistero Bakken: trovato morto con una maschera ipossica | Cos'è e a cosa serve

Luxury Padel 2025, parata di stelle: Barella in tribuna. A Dida l'anello MVP

Biathlon, eseguita l'autopsia su Sivert Bakken. Il legale: "Non ci sono elementi per ipotizzare illeciti"

Altri Sport ora per ora
10:37
Sci alpino, presidente Club Vesuvio: "D'Antonio ha testa da vincente, in pista già a 4 anni"
09:52
Triathlon, l'americana Erica Fox dilaniata da uno squalo
09:30
Nba: i Cavs sbancano San Antonio, Miami travolge Denver
08:42
Nba: paura per Jokic, si infortuna al ginocchio e abbandona il match
23:57
Volley, Coppa Italia femminile: tutte le big in campo per i quarti di finale