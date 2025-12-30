Nba: paura per Jokic, si infortuna al ginocchio e abbandona il match

Paura per Nikola Jokic, uscito zoppicando dal campo poco prima dell'intervallo della sfida tra i suoi Denver Nuggets e Miami Heat, giocata nella notte italiana e conclusa con la vittoria di Miami per 147-123. La stella di Denver ha messo a segno 21 punti, 8 assist e 5 rimbalzi nella prima metà della partita fino all'infortunio al ginocchio, a circa 3 secondi dall'intervallo. Jokic è uscito zoppicando e non è rientrato in campo nella seconda metà. "Ha capito subito che qualcosa non andava", ha dichiarato l'allenatore dei Nuggets David Adelman al termine della partita, spiegando che si saprà qualcosa in più sull'entità dell'infortunio dopo la risonanza magnetica.