Rugby, ct Sudafrica: "Italia pericolosa, dovremo dare tutto"

13 Nov 2025 - 17:16

Sarà un Sudafrica molto diverso rispetto a quello che ha appena battuto 32-17 la Francia allo Stade de France quello che sabato prossimo a Torino affronterà l'Italia nel secondo appuntamento delle Quilter Nations Series. Il ct degli Spingboks, Rassie Erasmus, ha annunciato undici cambiamenti al XV titolare. Solo il pilone Boan Venter, il flanker e capitano Siya Kolisi, l'ala Kurt-Lee Arendse e l'estremo Damian Willemse mantengono i loro posti. La mediana sarà formata da van den Berg e Pollard, con Arendse e van der Merwe sulle ali, mentre i centri saranno Hooker e Moodie. Willemse, come detto, confermato estremo. Erasmus ha analizzato le scelte fatte: "Nel tour vogliamo dare l'opportunità di scendere in campo a più giocatori possibile e crediamo che questa squadra sia quella più adatta ad affrontare le sfide che l'Italia ci proporrà". Sulla scelta di non inserire un tallonatore di ruolo tra le riserve, ha precisato che "Van Staden ha già fatto il tallonatore per noi al Mondiale. È un giocatore duttile, e siamo sicuri che potrà ricoprire entrambi i ruoli se necessario".

 Erasmus si aspetta un'Italia aggressiva: "Li abbiamo affrontati due volte in estate e in entrambe i casi ci hanno messo sotto pressione. La loro vittoria contro l'Australia dimostra quanto siano pericolosi e darà loro grande fiducia: li rispettiamo e sappiamo che per fare risultato dovremo dare tutto - ha detto il coach -. Non li prenderemo alla leggera: ci hanno già battuto in Italia, sono una squadra ben allenata e appassionata, e avranno un pubblico caldissimo". Nelle due partite estive, gli Springboks si sono imposti 40-24 il 5 luglio a Pretoria e 45-0 il 12 luglio a Port Elizabeth, mentre su 18 incontri in totale, l'Italia ha vinto solo una volta, nel 2016. 

