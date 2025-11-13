Stoner, Bayliss e Guy Martin protagonisti in Ride 6

E per chi desidera migliorare le proprie abilità, la Riding School è tornata completamente rinnovata con tantissime sfide e ricompense dedicate. Una volta pronti, i giocatori potranno mostrare ciò che hanno imparato sia a livello globale, con il multiplayer cross-play completo, sia a livello locale, gareggiando con i propri amici in split-screen. Infine, la personalizzazione rimane un pilastro del gioco: editor avanzati per moto, caschi e tute permetteranno a tutti di esprimere il proprio stile in pista, mentre il Race Creator consentirà ai fan di creare la propria esperienza.