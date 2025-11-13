Basket femminile, Italia: domani test con la Spagna

Domani la Nazionale Femminile scende in campo, a qualche mese di distanza dalla conclusione del Women's EuroBasket 2025 che ci ha visto tornare da Atene con una storica medaglia di Bronzo al collo. Questa mattina le Azzurre si sono allenate e poi sono volate a Malaga prima di trasferirsi in pullman a La Linea (Spagna), dove domani alle ore 18.45 sfidano le padrone di casa. Sabato il secondo impegno del torneo con la Francia (ore 19.30), l'ultima nostra avversaria al Women's EuroBasket 2025. Domenica mattina il rientro in Italia. Prima di partire per la Spagna, Francesca Leonardi, Gina Conti, Valeria Trucco e Caterina Gilli sono state autorizzate a lasciare il raduno: a La Linea saranno dunque otto le "reduci" dall'ultimo Europeo, viste le assenze di Cecilia Zandalasini, Martina Fassina, Francesca Pan e Francesca Pasa. Domani per Jasmine Keys sarà la partita numero 50 con la Maglia della Nazionale Senior, esordio assoluto con la maglia della Senior per Adele Cancelli.