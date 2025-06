Sci alpino, la Coppa del Mondo arriva a Livigno

Grande attenzione anche all’esperienza immersiva dei tifosi, che godranno di un traguardo “cittadino” e di una splendida visuale aperta sulla pista. “Per me è motivo di grande orgoglio personale” ha commentato Luca Moretti, Presidente di Livigno Next. “Sono certo che, lavorando insieme e con il contributo di tutti, sapremo realizzare qualcosa di davvero straordinario. Sarà ancora una volta un’occasione importante per mostrare il valore e il potenziale del nostro territorio a livello internazionale. Un potenziale che chi conosce e vive Livigno apprezza da tempo, perché il nostro impegno è sempre orientato alla creazione di esperienze uniche, emozionanti e indimenticabili. Nel calendario di Coppa del Mondo, questa gara rappresenta un appuntamento chiave nella prima parte della stagione, non solo per l’assegnazione dei punti in classifica generale, ma anche come importante banco di prova in vista dei Giochi Olimpici. Il Super G è una delle discipline più spettacolari dello sci alpino, capace di coniugare l’adrenalina della velocità con la precisione tecnica. Il tracciato alterna curve ampie a passaggi complessi, con velocità che possono superare i 100 km/h. Sarà davvero entusiasmante metterci alla prova in un palcoscenico prestigioso e affascinante come la Coppa del Mondo di sci alpino. Per noi, e per tutti quelli che avranno la fortuna non solo di vederla, ma di viverla in prima persona, sarà un’esperienza da ricordare”.