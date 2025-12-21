Logo SportMediaset

Bob a 2, Cdm: Baumgartner/Mircea quinti a Sigulda, altra tripletta tedesca

21 Dic 2025 - 22:20

Patrick Baumgartner e Robert Mircea chiudono al quinto posto l'atto conclusivo della tappa di Coppa del Mondo di Sigulda (Lettonia) che propone una nuova tripletta tedesca. Dopo aver siglato il terzo tempo nella prima frazione, i due azzurri cedono due posizioni nel secondo round, mentre Lochner/Fleischhauer confermano la leadership con tanto di miglior tempo anche nella seconda discesa. Prende così forma il successo in 1'38"84 ed un margine di 0"53 su Friedrich/Schüller e 0"82 su Ammour/Tasche che salgono sul gradino più alto del podio risalendo dalla settima piazza di metà gara. Gli svizzeri Vogt/Ndiaye sono quindi quarti a 0"94, mentre Baumgartner/Mircea scalano in quinta piazza con un ritardo complessivo di 0"99 figlio del decimo tempo di manche. Lochner (885), Friedrich (855) e Ammour (800) occupano anche le prime tre posizioni della graduatoria di Coppa del Mondo con Baumgartner ottavo a quota 608.

22:20
Bob a 2, Cdm: Baumgartner/Mircea quinti a Sigulda, altra tripletta tedesca
21:40
Sci, Cdm skicross: Howden e Naslund vincono gara2 a San Candido, azzurri indietro
20:38
Biathlon, Cdm: Kirkeeide vince mass start Le Grand Bornard, Passler 11.a
19:41
Tennis: lo statunitense Tien vince le Next Gen Atp Finals
19:25
Golf: DP World Tour:secondo titolo per Jayden Schaper, 21mo De Leo