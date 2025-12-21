Bob a 2, Cdm: Baumgartner/Mircea quinti a Sigulda, altra tripletta tedesca

Patrick Baumgartner e Robert Mircea chiudono al quinto posto l'atto conclusivo della tappa di Coppa del Mondo di Sigulda (Lettonia) che propone una nuova tripletta tedesca. Dopo aver siglato il terzo tempo nella prima frazione, i due azzurri cedono due posizioni nel secondo round, mentre Lochner/Fleischhauer confermano la leadership con tanto di miglior tempo anche nella seconda discesa. Prende così forma il successo in 1'38"84 ed un margine di 0"53 su Friedrich/Schüller e 0"82 su Ammour/Tasche che salgono sul gradino più alto del podio risalendo dalla settima piazza di metà gara. Gli svizzeri Vogt/Ndiaye sono quindi quarti a 0"94, mentre Baumgartner/Mircea scalano in quinta piazza con un ritardo complessivo di 0"99 figlio del decimo tempo di manche. Lochner (885), Friedrich (855) e Ammour (800) occupano anche le prime tre posizioni della graduatoria di Coppa del Mondo con Baumgartner ottavo a quota 608.