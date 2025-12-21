Sci, Cdm skicross: Howden e Naslund vincono gara2 a San Candido, azzurri indietro

Il canadese Reece Howden e la svedese Sandra Naslund si sono imposti nella seconda sfida della tappa di Coppa del Mondo di SkiCross a San Candido, in provincia di Bolzano. Dopo aver firmato gara1, Howden si è confermato anche nella seconda giornata pusterese, superando in finale il tedesco Florian Wilmsmann ed il francese Evan Klufts che coglie così il primo podio della carriera. Giornata complicata per Simone Deromedis che è sedicesimo: dopo essersi fermato nei quarti in gara1 per una fortuita racchettata al volto, il trentino ha visto concludersi la seconda gara nel medesimo punto, superato nel primo quarto dagli stessi Howden e Klufts e dall'altro francese Jay. Out in batteria invece tutti gli altri azzurri qualificati per la seconda sfida altoatesina: il padrone di casa Dominik Zuech (18), Davide Cazzaniga (19 e Federico Tomasoni (30esimo). Sorte analoga per Jole Galli, eliminata in batteria e quindicesima come già in gara 1: la Baranci di San Candido premia così Naslund che precede in finale Daniela maier e Fanny Smith, con la francese Berger Sabbatel quarta dopo essersi imposta in gara1. Howden allunga in maniera sensibile nella classifica di Coppa del Mondo: sono 353 i punti del nordamericano contro i 260 di Deromedis; terzo è Aujesky con 149. La Coppa del Mondo di SkiCross torna a partire dal 21 gennaio a Veysonnaz.