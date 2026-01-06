Sci alpino, Coppa Europa: i convocati azzurri per superG sul Lauberhorn

La pista Lauberhorn si scalda con la Coppa Europa: tra venerdì 9 e sabato 10 il mitico tracciato di Wengen (Svizzera) sarà palcoscenico di due superG che precedono di una settimana la classica tappa di Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato per le due sfide Leonardo Rigamonti, Gregorio Bernardi, Max Perathoner, Emanuel Lamp, Benjamon Alliod, Marco Abruzzese, Gianmaria Illariuzzi, Nicolò Nonsenzo, Glauco Antonioli, Riccardo Pasquarella, Riccardo Mariuzzo e Thomas Deambrogio. Sin qui è stato disputato solo uno degli 8 superG in programma: a Santa Caterina Valfurva il successo era andato all'austriaco Felix Hacker, con Abbruzzese quarto. Saranno invece impegnati in allenamento e nelle gare Fis in programma a Bielmonte (Biella) fino all'8 gennaio i quattro atleti del gruppo giovani Jacopo Claudani, Peter Corbellin, Pietro Scesa e Lorenzo Cuzzupè.