Sci alpino, CdM: Zubcic guida prima manche gigante Alta Badia, De Aliprandini 13°

Miglior tempo per il croato Filip Zubcic nella prima manche del gigante dell'Alta Badia, Luca De Aliprandini è tredicesimo. Su una Gran Risa arcigna, Zubcic ha saputo interpretare al meglio le variazioni del tracciato dolomitico per fermare il cronometro sull'1'16"08, con un margine di cinque centesimi di secondo sul norvegese Alexander Steen Olsen e 0"19 sull'elvetico Marco Odermatt. Ai piedi del podio provvisorio, in quarta posizione a metà gara c'è Henrik Kristoffersen (+0"29) seguito dall'altro norvegese Timon Haugan (+0"44) con Marco Schwarz sesto a 0"69. Luca De Aliprandini ha affrontato la Gran Risa con tutta la determinazione del caso, ma un'inforcata col corpo in una curva verso destra l'ha fatto deragliare per qualche metro e lasciare sul tracciato qualche decimo di troppo: dopo la prima è tredicesimo con un ritardo di 1"34 da Zubcic. Ventiquattresima posizione provvisoria quindi per Alex Vinatzer (+2"04); ritardo di 3"11 invece per Hannes Zingerle e 3"16 per Simon Talacci che mancano così l'accesso alla seconda frazione, mentre Giovanni Borsotti e Filippo Della Vite non hanno completato la prova. La seconda manche è in programma alle 13:30.