Sci alpino, Cdm: Vinatzer guida azzurri in gigante e slalom Val d'Isere

Sono pronti i sestetti per il gigante e lo slalom di Val d'Isère che si disputeranno i prossimi 13 e 14 dicembre, nella località francese. Lo staff tecnico guidato dal dt Max Carca e dal responsabile degli slalomgigantisti Mauro Pini ha definito nella giornata di giovedì le formazioni, grazie ad una selezione effettuata solo per lo slalom. Prenderanno il via nel gigante di sabato: Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger e Simon Talacci. Mentre nello slalom di domenica, saranno al via per l'Italia: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Matteo Canins, Simon Maurberger e Tommaso Saccardi. Il programma prenderà il via con la prima manche del gigante di sabato, start alle 9.30, mentre la seconda prenderà il via alle 13. Stessi orari per lo slalom di domenica, con prima manche alle 9.30 e seconda alle 13.