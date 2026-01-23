Sci alpino: a Odermatt il supergigante di Kitzbuhel, Casse 6° e Franzoni 12°

23 Gen 2026 - 14:22

Niente da fare per gli azzurri nel velocissimo ma breve superG sulla Streif di Kitzbuehel. Bissando il successo dello scorso ed ottenendo la 53/a vittoria in carriera e l'ottava stagionale, si è infatti imposto lo svizzero Marco Odermatt in 1.08.41 davanti per soli 94 cm al suo connazionale Franjo von Allmen in 1.08.44 ed all'austriaco Stefan Babinsky in 1.08.66. Con sole e condizioni di neve perfette, su una Streif con punte di velocità di 142 km orari, il miglior azzurro è stato Mattia Casse che con il pettorale 19 ha chiuso 6/o in 1.08.81. Poi per l'Italia- in una gara con distacchi minimi - ci sono Dominik Paris, 8/o in 1.08.86 ex aequo con l'elvetico Stefan Rogentin. Il veterano Christof Innerhofer ha chiuso 10/o in 1.08.98 mentre l'attesissimo Giovanni Franzoni dopo un errore di linea ha ottenuto il 12/o tempo in 1.09.07. Domani a Kitzbuehel va in scena la discesa della Streif, la più famosa e spettacolare del mondo. Odermatt ancora non ha questa vittoria nel suo strepitoso palmares mentre Paris l'ha già vinta tre volte e Franzoni ha fatto il miglior tempo nelle due prove cronometrate.

