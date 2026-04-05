Sci alpinismo: De Silvestro-Boscacci secondi a Villars, all'Italia la coppa di staffetta

05 Apr 2026 - 12:41

Alba De Silvestro e Michele Boscacci hanno chiuso sul podio la coppa del mondo di sci alpinismo, grazie al secondo posto nella staffetta mista nelle finali di Villars sur Ollon, in Svizzera. Il successo è andato al team spagnolo composto da Oriol Cardona Coll e Ana Alonso Rodriguez, mentre al terzo posto si sono piazzati i francesi Celia Perillat Pessey e Thibault Anselmet. All'indomani del trionfo di Giulia Murada nella classifica generale di cdm e dopo il successo della stessa De Silvestro nella graduatoria dell'individuale, l'Italia chiude la stagione con il primo posto nella classifica della staffetta mista: sono 336 i punti raccolti nel corso della stagione dalla coppia De Silvestro-Boscacci che precede la Svizzera e la Germania.

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