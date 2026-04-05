Ciclismo: il belga Ceriel Desal vince la Boucle de l'Artois

Il ciclista belga Ceriel Desal ha vinto la Boucle de l'Artois, la gara francese di un giorno disputata tra Thélus e Fruges, nel dipartimento del Pas-de-Calais. Il corridore della Soudal Quick-Step ha preceduto Axel Kallberg e il compagno di squadra Joeri Schaper. "Possiamo tutti essere orgogliosi di come sono andate le cose, oggi l'intera squadra è stata impeccabile", ha detto Eliot Lietaer, direttore sportivo della squadra, dopo la gara.