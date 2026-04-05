Sinner in imbarazzo per la patente della moto: bocciato tre volte!

Jannik Sinner ha confessato con autoironia di aver dovuto ripetere l’esame per la patente della moto per ben tre volte, rivelando un inedito "punto debole". Durante un siparietto senza filtri pubblicato sul proprio canale YouTube, il campione altoatesino è stato incalzato dal coach Darren Cahill che lo ha spinto a capitolare ammettendo le difficoltà incontrate lontano dai campi da tennis tra quiz e prove pratiche. Sinner comunque ha reagito con una risata liberatoria al "fuori programma" emerso nel vlog.