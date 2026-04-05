Basket Nba: Denver supera San Antonio con 40 punti Jokic, Pistons primi a Est

I Denver Nuggets superano 136-134 i San Antonio Spurs nel big match della notte Nba. Nikola Jokic vince la sfida a distanza con Victor Wenbanyama, mettendo a segno 40 punti, 13 assist e 8 rimbalzi, ma è ottima anche la prestazione della stella francese della squadra texana, che mette a referto 34 punti e 18 rimbalzi. Nelle altre gare disputate nella notte, i Detroit Pistons si impongono 116-93 a Philadelphia e si assicurano matematicamente il primo posto nella Eastern Conference, anche grazie ai 19 punti di Tobias Harris. Infine, i Miami Heat vincono 152-136 contro i Washington Wizards, con 8 punti a referto per Simone Fontecchio.