Schillaci: "Attività fisica è vera e propria medicina naturale"

"L'attività fisica è una vera e propria medicina naturale, tanto che ho posto fin da subito la promozione dell'attività fisica al centro della mia agenda. Cultura del benessere e promozione dell'attività sportiva sono pilastri sui quali poggia il nostro sistema sanitario nazionale, è necessario cambiare paradigma aumentando investimenti ed educare sin dall'infanzia ai corretti stili di vita per ridurre i costi ed avere meno malati". Così Orazio Schillaci, ministro della salute, durante la presentazione dell'Osservatorio Valore Sport organizzato da The European House Ambrosetti. Il ministro ammette che "sebbene l'attività fisica sia uno degli elementi cardine, quasi un terzo della popolazione conduce una vita sedentaria. Scarso movimento accresce il rischio di malattie varie, la sedentarietà è correlata ad altri fattori di rischio - prosegue -. Quindi è necessario promuovere l'esercizio fisico incoraggiando le persone a svolgere attività, per una vita in salute introdurre l'esercizio fisico può essere un passo decisivo. Rafforzare la cultura dello sport richiede lavoro congiunto di tutti gli attori in campo", conclude.