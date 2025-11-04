Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Scherma: riparte Coppa del Mondo, fioretto a Palma di Maiorca, sciabola ad Algeri

04 Nov 2025 - 19:34

Riparte il grande spettacolo della Coppa del Mondo di scherma. Nel weekend lungo, che va da giovedì 6 a domenica 9 novembre, ben 48 atleti azzurri saranno impegnati nelle prime due tappe della stagione 2025/2026: appuntamenti, per il debutto del circuito iridato, con il fioretto a Palma de Maiorca e la sciabola ad Algeri. In entrambe le sedi sono in programma gare individuali e poi a squadre, sia maschili che femminili, per un esordio molto atteso in cui l'Italia vuole come sempre recitare un ruolo da protagonista. A Palma de Maiorca saranno 24 gli atleti italiani in pedana, selezionati dal Commissario tecnico Simone Vanni. Il calendario nelle Baleari verrà aperto giovedì 6 novembre dalla fase a gironi e dai tabelloni di qualificazione della gara femminile, mentre venerdì 7 sarà la volta dei preliminari maschili, prime due giornate riservate agli atleti non compresi tra i primi 16 del ranking mondiale che saranno invece già ammessi di diritto al tabellone principale. Sabato 8 novembre è previsto il clou delle prove individuali sia al femminile che al maschile, per l'assegnazione delle prime medaglie della nuova stagione, mentre domenica 9 si disputeranno le due competizioni a squadre.

Ultimi video

02:40
DICH FURLANI

Furlani: "A San Siro ho visto una grande Roma, aggressiva, mancava solo il gol"

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

01:59
DICH ALESSIA IEZZI MASSIMO FABBRIZI 3/11 DICH

Le emozioni per il Collare d'oro. Il sogno olimpico di Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi

03:42
DICH DAVIDE BRIGNONE AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Davide Brignone: "Federica sta bene, l'ago della bilancia sarà il dolore"

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

01:46
DICH FLORA TABANELLI AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Flora Tabanelli: "Ho la grinta per iniziare una nuova stagione e arrivare al top"

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

01:06
DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

01:46
Il punto sul volley

Il punto sul volley

01:28
DICH MOIOLI OK

Moioli: "Arrivo a Milano Cortina molto gioiosa, Olimpiade in casa una grandissima fortuna"

02:37
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "Dobbiamo resettare e toglierci la medaglia"

02:40
DICH FURLANI

Furlani: "A San Siro ho visto una grande Roma, aggressiva, mancava solo il gol"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER MASTERS 1000 PARIGI DICH

Sinner: "Contento del mio gioco a Parigi, ora vediamo a Torino"

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

DICH VELASCO

Velasco: "Sinner non va in Davis? Non sono nessuno per giudicarlo"

DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:44
Atletica, Furlani contenderà a Duplantis il titolo di atleta mondiale dell'anno
20:31
Atletica, Roma e Congo tra solidarietà e sport
19:34
Scherma: riparte Coppa del Mondo, fioretto a Palma di Maiorca, sciabola ad Algeri
19:22
Tennis, Wta Finals: Sabalenka batte Pegula e 'vede' lw semifinali
18:34
Basket: Veljko Mrsic nuovo allenatore Dinamo Banco di Sardegna