Scherma: coppa del mondo sciabola, due bronzi per l'Italia
La notte italiana porta due medaglie di bronzo per la sciabola azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di Salt Lake City, firmate da Michela Battiston nella gara femminile e da Cosimo Bertini nella prova maschile. Tra le donne la 28enne friulana dell'Aeronautica Militare si conferma grandissima protagonista del palcoscenico internazionale di questa stagione, con un terzo posto che arriva a meno di due mesi di distanza dal trionfo nel Grand Prix di Orleans. Nella competizione degli uomini, invece, ad appena vent'anni conquista il suo primo podio in carriera tra i "big" lo sciabolatore del Fides Livorno, campione mondiale in carica della categoria Giovani, sciorinando una prestazione da applausi.