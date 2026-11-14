Pugilato: Ferramosca nuovo campione italiano pro supergallo

Alex Ferramosca, 43 anni, è il nuovo campione italiano pro dei pesi supergallo: nell'incontro svoltosi ieri al Pala Giuseppe Bondi Arena di Ferrara, ha battuto il camione uscente Dario Sapone conquistando la cintura tricolore. Ferramosca, atleta della Boxe Mugello di Borgo San Lorenzo 8Firenze) "ha dominato il match dall'inizio alla fine non consentendo al campione uscente, Dario Sapone, di fare la propria boxe - riferisce in una nota Boxe Mugello -. La decisione unanime dei tre giudici ha decretato una superiorità netta sul ring fatta di ottima tecnica, intelligenza tattica ed eccellente forma fisica".