Salto con gli sci: stagione finita per Lara Malsiner, rottura del legamento crociato

12 Ago 2025 - 11:05
© IPA

© IPA

 Stagione finita ancora prima di iniziare per Lara Malsiner, caduta nel corso di un salto di allenamento sul trampolino di Courchevel. L'azzurra "è stata visitata dai medici della Clinica Sportclinic di Ortisei (Bz) che, in collaborazione con la Commissione Medica FISI, hanno effettuato ulteriori accertamenti al ginocchio sinistro, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato e del menisco mediale e laterale e lo stiramento del legamento collaterale, mentre il ginocchio destro ha riportato la lesione del menisco", si legge in una nota della Fisi. La saltatrice gardenese "sarà operata nei prossimi giorni e perderà tutta la stagione di competizioni". Compresi i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. 

