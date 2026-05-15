Wrestling

Sabato 23 Maggio alle 20.45 a Milano: ecco La Gran Finale 2026!

Uno spettacolo nell’ultimo show della stagione invernale al Palazzetto Dello Sport di Pero

15 Mag 2026 - 12:51
© Foto da web

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Sabato 23 Maggio 2026 alle 20.45 Milano Wrestling, presenta La Gran Finale 2026! 
L’ultimo show della stagione invernale al Palazzetto Dello Sport di Pero (MI), che apre la stagione estiva di show nelle piazze, è sempre più vicino al tutto esaurito in prevendita, annunciati tanti incontri, tra cui:
- Il Campione Milano Wrestling Alberto Borghi mette in palio il Titolo contro uno sfidante che ha chiesto di rimanere anonimo fino al giorno dell’evento
- Il giovanissimo Mariosoft si gioca la carriera contro Mr. Occasione D’Oro Gabriel Grip 
- L'idolo dei ragazzi Matt Disaster farà squadra con la sua partner di vita Jaguar Julie contro Bon Giovanni ed Electra, entrambi al debutto in Milano Wrestling
- Il Diamante Del Ring Andres Diamond, I Rebel Souls, e lo statunitense Joey Ace saranno in azione
- 4 luchador mascherati si contenderanno il Titolo CALAVERA
E tanto altro!

La Gran Finale 2026 è un evento per spettatori di tutte le età, dai più piccoli ai più navigati.
Capienza quasi sold out, disponibili su Ticketone gli ultimi tagliandi a partire da 10 €.

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