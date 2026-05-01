Volley: Italia femminile, nuovo collegiale per le azzurre di Velasco
Nuovo collegiale per le azzurre di Julio Velasco che lavoreranno, per la quarta settimana consecutiva, al Centro Federale Pavesi di Milano. Le 14 atlete saranno impegnate in Lombardia da lunedì 4 a venerdì 8 maggio. Queste le azzurre convocate: Carlotta Cambi (Igor Volley); Katja Eckl, Josephine Obossa (UYBA Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Giorgia Frosini, Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).
Terzo ritiro stagionale per la Nazionale B femminile di Carlo Parisi che sarà impegnata, dal 21 agosto al 3 settembre, nei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Le azzurre si ritroveranno al Centro Federale Pavesi di Milano da lunedì 4 a venerdì 8 maggio. Queste le 11 convocate: Valeria Battista, Federica Pelloni (UYBA Volley); Binto Diop (Cuneo Granda Volley); Alessia Bolzonetti, Chidera Blessing Chinyere Eze (Volley Bergamo); Asia Bonelli (HR Volley Macerata); Sara Caruso, Alice Nardo, (Consolini Volley); Veronica Costantini (Igor Volley); Islam Gannar (Volley Talmassons); Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo).