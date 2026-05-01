Volley: Italia femminile, nuovo collegiale per le azzurre di Velasco

01 Mag 2026 - 14:15

Nuovo collegiale per le azzurre di Julio Velasco che lavoreranno, per la quarta settimana consecutiva, al Centro Federale Pavesi di Milano. Le 14 atlete saranno impegnate in Lombardia da lunedì 4 a venerdì 8 maggio. Queste le azzurre convocate: Carlotta Cambi (Igor Volley); Katja Eckl, Josephine Obossa (UYBA Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Giorgia Frosini, Francesca Scola (Volley Talmassons); Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Stella Nervini, Ilaria Spirito (Chieri 76); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).

Terzo ritiro stagionale per la Nazionale B femminile di Carlo Parisi che sarà impegnata, dal 21 agosto al 3 settembre, nei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Le azzurre si ritroveranno al Centro Federale Pavesi di Milano da lunedì 4 a venerdì 8 maggio. Queste le 11 convocate: Valeria Battista, Federica Pelloni (UYBA Volley); Binto Diop (Cuneo Granda Volley); Alessia Bolzonetti, Chidera Blessing Chinyere Eze (Volley Bergamo); Asia Bonelli (HR Volley Macerata); Sara Caruso, Alice Nardo, (Consolini Volley); Veronica Costantini (Igor Volley); Islam Gannar (Volley Talmassons); Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo).

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