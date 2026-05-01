Dosso: "Il calcio? Finalmente si parla di atletica"

A proposito di obiettivi, il primo è la qualificazione ai Mondiali di Pechino del prossimo anno prendendo per mano la staffetta 4x100 già a partire dalle batterie di domani (le formazioni ufficiali saranno comunicate poche ore prima della gara). Il suo oro di Torun può ispirare tutte le compagne e l'intera squadra: "Mi aspetto che la nostra squadra si diverta - aggiunge - la parte più importante è condividere emozioni, come abbiamo fatto cinque anni fa a Tokyo con quell'oro indimenticabile della 4x100 maschile. Siamo giovani, c'è sinergia, gareggiamo come se fossimo un'unica persona". Parlando degli obiettivi personali, le idee sono chiare: "Punto a infrangere il muro degli 11 secondi. Rispetto al passato sono molto diversa a livello mentale, mi caricavo di pressioni, aspettavo troppo da me stessa e in gara non si accendeva la macchina perché avevo già speso il 90% delle mie energie. Ora ho imparato a collegare la testa al corpo e posso scendere di molto sotto gli undici secondi".