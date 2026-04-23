Running, Wings for Life World Run all'Università della Valle d'Aosta

In collegamento, Dominik Paris ha condiviso la sua esperienza di grande atleta, raccontando come la neve e lo sci siano diventati elementi naturali della sua vita e della sua carriera. Ha sottolineato come, anche in condizioni difficili, sia fondamentale dare il meglio di sé: “Anche in condizioni sfavorevoli, siamo tutti presenti. Partiamo. Fa parte del gioco, dai il tuo massimo”. Queste parole, ha spiegato, si riferivano alla sua partecipazione alla Wings for Life World Run del 2019, quando, nonostante il maltempo, la determinazione dei partecipanti è rimasta incrollabile, senza mai fermarsi o abbandonare. Per Dominik, sostenere la ricerca significa offrire maggiore autonomia e nuove possibilità concrete a chi ha subito un incidente. Ha concluso evidenziando come la forza della Wings for Life World Run nasca dall’energia collettiva e dall’impegno condiviso di tutti coloro che decidono di far parte di questo progetto.