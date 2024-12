Rugby: Sei Nazioni, già venduti 100mila biglietti per gare interne Italia

Sono centomila i biglietti già venduti per le gare interne del Sei Nazioni 2025, nel corso del quale l'Italia affronterà allo Stadio Olimpico di Roma il Galles (l'8 febbraio alle 15.15), la Francia (il 23 febbraio alle 16) e Irlanda (il 15 marzo alle 15.15). L'edizione 2025 segnerà il venticinquesimo anniversario del debutto dell'Italia nel Torneo. Un Torneo che in un quarto di secolo ha visto Roma consolidarsi tra le grandi città del rugby mondiale, protagoniste di un evento che di anno in anno è cresciuto a livello locale e globale. Durante i giorni gara del Sei Nazioni, il Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village allestito nell'area del Foro Italico colora Roma e caratterizza il pre e post-partita con eventi, attività, musica e intrattenimento. Artisti internazionali come i The Editors e Sophie & The Giants si sono esibiti lo scorso anno nel Villaggio dopo le partite contro Inghilterra e Scozia, contribuendo a regalare ai tifosi presenti un'esperienza indimenticabile. Quello dei centomila biglietti venduti a due mesi dall'inizio del Sei Nazioni è un dato che certifica una crescita significativa, che va di pari passo con quella del Torneo e degli eventi a esso connessi, basti pensare che il 5 dicembre 2022 i biglietti emessi erano circa 19mila. La prevendita per i tre incontri interni dell'Italia nel Guinness Sei Nazioni 2025 prosegue su federugby.ticketone.it