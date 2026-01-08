Rugby, Sara Tounesi annuncia il ritiro: "Ho dato tutto a questo sport"

"Ho dato tutta me stessa al rugby, alla mia squadra e alla maglia Azzurra, provando fino all'ultimo a tornare in campo dopo il Mondiale", ha dichiarato Tounesi, che ha poi proseguito: "Purtroppo, non sono riuscita a portare a termine il percorso di recupero intrapreso ed ho dovuto accettare a malincuore di dover assumere una decisione durissima e dolorosa, mettendo al primo posto la persona Sara prima che la rugbista. Porto con me un'immensa gratitudine per questo sport, per le persone che ho incontrato e per ogni momento vissuto". Il presidente Federale Andrea Duodo ha dichiarato: "A nome di tutta la famiglia del rugby italiano, voglio ringraziare Sara per l'enorme dedizione dimostrata nel corso della sua carriera. La Nazionale Femminile perde un'atleta straordinaria e una persona di grande caratura, una meravigliosa interprete dei nostri valori per l'intero corso della propria carriera. Dalla Rugby World Cup 2017 a quella del 2025, Tounesi è stata una delle leader del gruppo azzurro, affermandosi nel panorama internazionale come una delle migliori interpreti del Gioco e contribuendo al percorso di sviluppo del rugby femminile in Italia. Un esempio di abnegazione, impegno e grinta a cui va il sincero ringraziamento della Federazione e del movimento, che ha onorato in ogni singolo minuto passato sul campo e fuori da esso, contribuendo a ispirare una nuova generazione di rugbiste e rugbisti con il proprio esempio".