Rugby, Nations Series: Galles travolto a Cardiff, Sudafrica vince 73-0
29 Nov 2025 - 19:11
Match a senso unico a Cardiff. Il Galles nell'ultima giornata delle Nations Series di rugby è stato travolto al Principality Stadium dal Sudafrica, campione del mondo, con il punteggio di 73-0 con i Dragoni sommersi da undici mete.
